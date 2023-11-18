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общество проиcшествия

В Новосибирске мигрант попытался ударить участкового трубой

Фото: freepik

Мигрант заплатил штраф за попытку ударить участкового в Новосибирске.

В Новосибирске суд предъявил штраф иностранному гражданину, который замахнулся на полицейского металлической трубой.

По данным следствия, в одной из квартир на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске соседи пожаловались на нелегальных мигрантов в квартире — с проверкой выехали участковые полиции.

Сотрудники проверили документы и как только собрались выходить из квартиры следом за ними пошёл 34-летний иностранный гражданин с трубой в руке.

«Подсудимый стал надвигаться на полицейского и замахнулся трубой, угрожая насилием. Полицейский применил газовое спецсредство, после чего подсудимый вернулся в квартиру», – сообщил помощник прокурора Калининского района Владимир Меновщиков.

Сейчас Калининский районный суд назначил штраф в размере 15 тысяч рублей.

Напомним, что в Москве на Красной площади мигранты угрожали убийством полицейским.

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Валерия Митрохина
Журналист

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