В Новосибирске на месте банка «Открытие» на Кирова построят высотку

В Новосибирске начнется строительство высотного жилого комплекса Trinity Park на улице Кирова рядом со станцией метро «Октябрьская».

Проект комплекса, высота которого составит 103 метра, был одобрен президиумом градостроительного совета мэрии.

Застройщик представил проект архитектора Станислава Сергеева из «АПМ Фефелова». По его словам, жилой комплекс будет включать в себя три корпуса: два для жилья и один гостиничный.

Здания соединят стилобатом, а жилые объекты оборудуют подземным пространством с парковкой. Планируется размещение 30-этажного корпуса высотой 103 метра на второй линии улицы Кирова, а на первой линии построят 25-этажный жилой дом и 20-этажную гостиницу. Внутренний двор оформят в формате «среда без машин».

Общая площадь Trinity Park составит 27 843 квадратных метров.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области пекарни начинают производство хлеба для спортсменов.