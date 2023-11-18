В Новосибирске объявили штормовое предупреждение

АО «Региональные электрические сети» объявило штормовое предупреждение в Новосибирске из-за резкого похолодания 19 ноября.

Как сообщается в Западно-Сибирском Гидрометцентре, 19 ноября в Новосибирской области ожидаются осадки, местами сильные, в виде дождя и мокрого снега, а также гололёдные явления, метели и усиление ветра 23 м/с.

В пресс-службе АО «РЭС» сообщили о возможных чрезвычайных ситуациях в связи с погодными условиями. Поэтому в эти дни на круглосуточном дежурстве будут находиться более 100 человек из оперативного персонала «РЭС».

Напомним, что в Новосибирской области ожидается аномально тёплая погода. Уже с 20 ноября наступит небольшое похолодание от -7 градусов до -10.