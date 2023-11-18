В Новосибирске перед матчем ХК «Сибирь» 150 мужчин проверились на рак

150 болельщиков проверились на рак в Новосибирске перед матчем ХК «Сибирь».

В Новосибирске 16 ноября перед и во время хоккейного матча между «Сибирью» и «Металлургом» Акция «Мужское здоровье» была организована региональным Минздравом.

Проверить своё здоровье смогли 150 мужчин на парковке возле «Сибирь-Арены», где работали два мобильных медицинских комплекса. Также в холле ЛДС организовали Центр здоровья, там медики провели 63 мужчинам скрининг на обнаружение риска рака, инфаркта, инсульта.

Напомним, что врач-эндокринолог предупредила о вреде красного мяса из-за риска развития рака.