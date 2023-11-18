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Авто

В Новосибирске протяженность автомобильных дорог больше 27 тысяч километров

Фото: ru.freepik.com

Протяженность новосибирских автомобильных дорог — 28,4 тысячи километров

По данным Новосибирскстат, основу транспортной сети в области составляют автомобильные дороги, чья протяженность больше 27 тысяч километров.

Дорожная сеть региона состоит из дорог местного назначения — 52%, регионального — 45% и федерального — 3%.

Общая протяженность автомобильных дорог — 28,4 тысячи километров, что почти в три раза больше расстояния от западной границы России до восточной.

Ранее депутаты Заксобрания обсуждали меры для снижения аварийности на дорогах Новосибирской области.

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Нина Раневская
Журналист

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