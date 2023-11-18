В Новосибирске пьяный водитель сбил пешеходов — один скончался на месте

Страшное ДТП произошло в Новосибирске вечером.

Как сообщается в Telegram-канале «ЧП Новосибирск», 17 ноября вечером на улице Выборной в Новосибирске пьяный водитель «Ниссана» сбил двух пешеходов.

По предварительной информации сотрудника ГИБДД по Новосибирской области, мужчина 1986 года рождения на автомобиле «Ниссан» двигался по улице Выборная. В районе дома 102 улицы Выборная совершил наезд на двух пешеходов.

В результате ДТП неустановленная женщина получила травмы несовместимые с жизнью. а девушка 2005 года рождения доставлена в медицинское учреждение.

В результате освидетельствования, у водителя «Ниссан» установлено состояние алкогольного опьянения.

Сейчас все обстоятельства устанавливаются.

Напомним, что в Новосибирске пьяный водитель хотел переложить вину за ДТП на мёртвого товарища.