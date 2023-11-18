В Новосибирске толпа устроила давку перед концертом MAYOT

В Новосибирске возникла давка из-за концерта исполнителя MAYOT

Сегодня, 18 ноября, проходит концерт хип-хоп исполнителя MAYOT (Артем Никитин) на сцене «Гастрохолла» в Новосибирске.

Выступление должно было начаться в 18:00, перед эти собралась очередь из слушателей (около 100 человек) и возникла сильная давка.

Напомним, что в Новосибирске на два предстоящих концерта исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) полностью распродали билеты. Первое выступление запланировано на 14 декабря во Дворце культуры железнодорожников, а второй концерт пройдет на следующий день в Доме ученых в Академгородке. Несмотря на то, что до мероприятий остается еще месяц, поклонники артиста выкупили все билеты.