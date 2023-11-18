В новосибирском посёлке Светлый жители жалуются на отсутствие дороги к школе

Дети и родители вынуждены идти или ехать по грязи, чтобы попасть в школу.

Как сообщает портал «Царьград Новосибирск», жители посёлка Светлый в Новосибирской области просят власти обратить внимание на ситуацию, которая сложилась вокруг их школы. К образовательному учреждению отсутствует нормальный доступ для передвижения.

По словам местной жительницы, речь идёт о 300 метрах трассы, которая находится в ведении сельсовета. Чтобы сделать здесь дорогу, нужно выполнить проект и получить финансирование, но администрация района пока в эту сторону никаких действий не предпринимает. Женщина отмечает, что власти сельсовета даже не смогли найти подрядчика для очистки созданного тротуара, и зимой мужчинам приходилось с лопатами чистить дорогу для детей самостоятельно.

Напомним, что улица Осипенко в Новосибирске несколько месяцев живёт без света.