В Заельцовском районе Новосибирска продают дом за 75 миллионов рублей

За 75 миллионов рублей продают трехэтажный дом в Заельцовском районе Новосибирска

На сайте объявлений появилось предложение приобрести дом в Заельцовском районе Новосибирска, в престижном поселке «Дубравушка» в стиле прерий, который был распространён в основном на Среднем Западе США. Его стоимость оценивают в 75 миллионов рублей.

На участке расположен Sра-комплекс с сауной, а также есть беседка с зоной барбекю.

Сам дом состоит из трех этажей: на первом расположена гостиная, кухня-столовая, гостевая спальня с гардеробной, раздевалка, гараж на четыре автомобиля и отдельная гардеробная.

На втором этаже находятся две спальни, два кабинета, комната с собственной ванной и еще одной гардеробной, и общий санузел.

На цокольном этаже расположен тренажерный зал, прачечная, кладовая, дополнительный санузел и котельная.

Коттедж построили в 2015 году. Тогда его стоимость оценили в 160 миллионов рублей, весной цена снизилась до 99 миллионов, сейчас трехэтажный дом готовы продать за 75.

Напомним, что в Новосибирске также продают за 58,5 миллиона элитный коттедж с домом охраны и бассейном.