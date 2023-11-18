Юрист колонии строгого режима №12 под Новосибирском рассказала о жалобах заключённых

Заключённые ИК №12 в городе Куйбышев Новосибирской области чаще всего жалуются на условия содержания.

Одна из участниц конкурса «Мисс УИС-2023» Ольга Кнутас работает юрисконсультом в ИК №12 строгого режима. Девушка всегда хотела работать в системе ГУФСИН, несмотря на трудности.

«У нас осуждённые пишут заявления, и характер этих заявлений может касаться любой области, то есть это письма, канцелярия. Допустим, их не устраивают условия содержания. Приходится входить в правовую систему каждой области, — рассказала корреспонденту Сиб.фм Ольга Кнутас.

– Чаще всего заключённые недовольны условиями содержания, они их не устраивают».

Ольга Кнутас была одной из участниц регионального этапа федерального конкурса «Мисс УИС-2023». Также свои исправительные учреждения представляли и другие женщины. Например, Алина Кокорева получила звание «Мисс Мастерство», хотя в Новосибирской воспитательной колонии работает всего пару месяцев.

«Провожу с заключёнными профилактические беседы: что можно делать, что нельзя. Наводишь их на путь: что делать дальше, наставляешь, что нужно учиться, работать. У кого-то ведь даже нет семьи, — рассказывает Алина Кокорева.

– Им интересно, что я из себя представляю. Они спрашивают: откуда вы, чем занимались и почему сюда пошли?»

Сотрудница Новосибирской воспитательной колонии отметила, что несовершеннолетним преступникам не хватает общения и внимания.

«Иногда заходишь к ним, а они спрашивают: «почему вы не заходили?» У меня была практика, и я уже знаю, что можно им говорить, а что нельзя», — говорит Алина Кокарева.



Девушка работает в воспитательной колонии одним из трёх оперуполномоченных оперативной группы. Своего спутника сотрудница тюрьмы нашла в СИЗО №1 Новосибирска во время практики.

Семейные династии в ГУФСИН вообще встречаются довольно часто. Например, Елизавета Волкова, которая выступала на конкурсе под номером 13, практически выросла в колонии №2: её мама — подполковник внутренней службы в отставке, сама же девушка в 17 лет пришла работать в социальную службу. Главный принцип соцработника: убийца – тоже человек.

«Я непосредственно работаю с осуждёнными, контактирую с такими категориями, как инвалиды, сироты, ветераны боевых действий. Многие другие осуждённые обращаются ко мне, и я всегда делаю, что в моих силах, — рассказала Елизавета Волкова.

– Чаще вопросы однотипные: это назначение пенсий у инвалидов. У детей-сирот вопросы в основном касаются жилья. Также я занимаюсь процедурой по освобождению. За полгода до освобождения все осуждённые проходят через группу социальной защиты, конкретно, через мои руки».

Об остальных участницах конкурса «Мисс УИС» и их рассказы о своей работе – вы найдёте в этом репортаже.