14 человек пострадали в результате ДТП с микроавтобусом под Новосибирском

Следственный комитет начал проверку после ДТП в Новосибирской области.

По последним данным, в результате аварии с участием микроавтобуса и "Газели" в Искитимском районе Новосибирской области один человек погиб, а 14 человек получили различные травмы. Семь пострадавших были госпитализированы, и один из них находится в тяжелом состоянии на реанимации. Об этом сообщили в областном минздраве.

Согласно информации пресс-службы регионального ГУ МВД, происшествие случилось днем 19 ноября на дороге P-256 в направлении Новосибирска. Водитель "Газели" выехал на встречную полосу и столкнулся с Peugeot Boxer на 73-м километре. В момент аварии в микроавтобусе находилось 17 человек, однако один из них скончался на месте происшествия.

Оба водителя были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, но подробности о их состоянии пока не сообщаются. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Следственный комитет начал проверку.

Напомним, в Новокузнецке два человека погибли после падения дерева на машину.