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проиcшествия

В Новокузнецке два человека погибли после падения дерева на машину

Фото: СКР

Мужчина и женщина в Новокузнецке погибли в результате падения дерева на автомобиль.

В Новокузнецке два человека погибли в результате падения дерева на движущуюся машину. По данным управления Следственного комитета по Кемеровской области, жертвами стали мужчина и женщина, находившиеся в автомобиле в момент инцидента. Двое пожилых людей, также находившихся в машине, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление СК, произошло падение дерева на транспортное средство, которое находилось во дворе многоквартирного жилого дома в Заводском районе города.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске упавшая из-за ветра берёза разбила машину.

Сегодня в Новосибирске и в городе Белово сильный ветер сносит крыши зданий и деревья. В связи с погодными условиями муниципальная аварийно-спасательная служба просит граждан городов не игнорировать рекомендации при штормовом предупреждении.

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Александр Борисов
журналист

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