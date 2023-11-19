В Новосибирске упавшая берёза из-за ветра разбила машину

Жители Новосибирска продолжают присылать фото и видео последствий урагана.

Как сообщается в группе «ACT-54» социальной сети «ВКонтакте», в Новосибирске ночью с 18 на 19 ноября, на Охотской, 88/3, на автомобиль Nissan Wingroad упала берёза. От дерева также пострадал и другой автомобиль.

Также, житель Академгородка прислал видео с камеры наблюдения, где видно, как с крыши дома сдуло гофролист, который упал прямо на припаркованную машину.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске и в городе Белово сильный ветер сносит крыши зданий и деревья. В связи с погодными условиями муниципальная аварийно-спасательная служба просит граждан городов не игнорировать рекомендации при штормовом предупреждении.