В Сибири зафиксировали последствия аномальной погоды

В Новосибирске и в городе Белово сильный ветер сносит крыши зданий и деревья.

19 ноября зафиксирована аномальная погода по всей Сибири. В Telegram-канале «Спасатели МАСС» опубликовали видео, как в одном из дворов города Белово ураганный ветер поднимает наверх сооружения.

А в группе «ACT-54» социальной сети «ВКонтакте» появились кадры, как порыв ветра снёс дерево, которое повалилось на рядом стоящую машину.

Также, читатели Сиб.фм из Барнаула и Новокузнецка рассказали, что за последние 2 часа из-за штормового ветра в городе несколько раз отключали и включали электричество.

В связи с погодными условиями муниципальная аварийно-спасательная служба просит граждан городов не игнорировать рекомендации при штормовом предупреждении.

Ранее западно-сибирское УГМС предупреждало, что в Новосибирской области утром и днём 19 ноября ожидаются мокрый снег, гололёд и усиление ветра 18-23 м/с, местами порывы 25-27 м/с.