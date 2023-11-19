Из-за концерта исполнителя MAYOT в Новосибирском «Гастрохолле» возникла давка

В «Гастрохолле» образовалась давка из новосибирских фанатов MAYOT перед началом его концерта

18 ноября проходил концерт хип-хоп исполнителя MAYOT (Артем Никитин) в пространстве «Гастрохолл» в Новосибирске.

Артист выступал впервые после выхода нового альбома. Начало концерта было запланировано на 18:00. Перед этим в холле собралась очередь из слушателей (около 100 человек) и возникла сильная давка.

Напомним, что в Новосибирске на два предстоящих концерта исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) полностью распродали билеты. Первое выступление запланировано на 14 декабря во Дворце культуры железнодорожников, а второй концерт пройдет на следующий день в Доме ученых в Академгородке. Несмотря на то, что до мероприятий остается еще месяц, поклонники артиста выкупили все билеты.