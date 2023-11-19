Из-за ветра самолёт из Тюмени приземлился в Красноярске после 4 попыток

Самолёт из Тюмени не мог приземлиться из-за сильного ветра — это удалось сделать только после 4 попыток.

Как сообщается на портале Flightradar, самолёт из Тюмени приземлился в Красноярске только после 4 попыток — сесть в аэропорту имени Хворостовского помешал ураганный ветер.

По данным с портала Flightradar, Sukhoi Superjet, компании Аэрофлот утром вылетел в краевой центр и был готов приземлиться в 14:40, но из-за бушующего урагана борт был вынужден кружить над городом.

Задержка по причине погодных условий распространилась и на такие рейсы как: Омск, Чита, Благовещенск, Иркутск и Тайюань.

Напомним, что в Сибири зафиксировали последствия аномальной погоды.