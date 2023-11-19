Квартиры на улице Грибоедова и Кирова планирует выкупить мэрия Новосибирска

Мэрия Новосибирска планирует выкупить квартиры в Новосибирске.

Мэрия планирует выкупить квартиры в двух домах в Октябрьском районе по улицам Грибоедова, 160 и Кирова, 230, так как здания являются аварийными. Об этом сообщили на сайте администрации Новосибирска.

Власти планируют выкупить земельные участки для муниципальных нужд. Площадь квартиры составляет от 13,2 до 28,9 квадратных метров.

Сейчас квартиры находятся в общей долевой собственности владельцев квартир домов.

Напомним, что мэрия приняла решение снести ещё один дом в микрорайоне Расточка. Строение дома №11 на улице Мира признали аварийным и подлежащим сносу. А у собственников дома выкупят 18 квартир.