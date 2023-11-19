Названы причины закрытия 16 продовольственных рынков в Новосибирске

В Новосибирске закрыли 16 продовольственных рынков.

По данным интернет-издательства «BFM-Новосибирск», в регионе до 2006 года работали 19 рынков, а к ноябрю 2023 года осталось только три. Однако, и оставшиеся рынки со временем тоже могут прекратить существование.

Председатель правления Новосибирского облпотребсоюза Сергей Сапсай подтвердил, что закрытые рынки были перепрофилированы в ТЦ, гастрокорты и так далее. Одной из причин является федеральный закон 271-ФЗ «О розничных рынках и внесении изменений в трудовой кодекс РФ», который ужесточил требования.

Сейчас в Новосибирске работают Ленинский, Октябрьский и Центральный рынки.

Специалисты считают, что для дальнейшего развития розничных потребительских рынков нужна дополнительная поддержка.

Напомним, что новый оптовый рынок может появиться в Новосибирске.