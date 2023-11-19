Недалеко от набережной Новосибирска продают квартиру за 37,9 миллионов рублей

В Новосибирске продают квартиру за 3,9 миллиона рублей.

По данным сайта n1.ru, появилось объявление о продаже четырёхэтажной квартиры в Новосибирске площадью почти 400 квадратов.

Пятикомнатную квартиру с бассейном и сауной продают почти за 37,9 миллионов рублей. Внутри также есть камин, домашний кинотеатр и зоны отдыха, несколько балконов, две спальни, гостиная, гардеробная, большая гостиная, столовая и кухня.

Элитное жильё с ремонтом и готовой обстановкой расположено около Михайловской набережной в клубном доме №67 на улице Инской.

Напомним, что в Заельцовском районе Новосибирска продают дом за 75 миллионов рублей.