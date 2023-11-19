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проиcшествия

Опубликовано видео смертельного падения дерева на машину в Новокузнецке

Фото: Mash

Два человека погибли в результате падения дерева на автомобиль в Кузбассе.

Момент падения дерева на автомобиль в Новокузнецке, в результате которого погибли два человека, попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

В Новокузнецке два человека погибли в результате падения дерева на движущуюся машину. По данным управления Следственного комитета по Кемеровской области, жертвами стали мужчина и женщина, находившиеся в автомобиле в момент инцидента.

Двое пожилых людей, также находившихся в машине, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске упавшая из-за ветра берёза разбила машину.

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Александр Борисов
журналист

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