Опубликовано видео смертельного падения дерева на машину в Новокузнецке

Два человека погибли в результате падения дерева на автомобиль в Кузбассе.

Момент падения дерева на автомобиль в Новокузнецке, в результате которого погибли два человека, попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

В Новокузнецке два человека погибли в результате падения дерева на движущуюся машину. По данным управления Следственного комитета по Кемеровской области, жертвами стали мужчина и женщина, находившиеся в автомобиле в момент инцидента.

Двое пожилых людей, также находившихся в машине, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске упавшая из-за ветра берёза разбила машину.