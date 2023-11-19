Первые бананы в Новосибирск завезли 70 лет назад

В Новосибирске 70 лет назад появились первые бананы.

В Новосибирске отметили 70-летие первой поставки бананов. Как сообщает VN.ru, 19 ноября 2023 года исполнилось 70 лет с момента, когда в город впервые доставили эти экзотические фрукты.

Писатель Игорь Маранин рассказал, что поставка бананов вызвала настоящий ажиотаж. Газета «Советская Сибирь» опубликовала статью об этом событии, в которой были приведены отзывы покупателей. Первая партия бананов составляла целых 10 вагонов. Автор статьи также делился с читателями советами о том, как правильно употреблять бананы и рекомендовал готовить из них варенье и компоты.

По данным начальника Сибирского таможенного управления Александра Ястребова, только за первые полгода текущего года в регион было ввезено 16 тонн бананов, в основном из Египта и Эквадора. В будущем планируется также импортировать бананы, выращенные в Казахстане.

Напомним, 5 тысяч хвойных веток привезли в Новосибирск к Новому году.