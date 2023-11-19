Под Новосибирском в ДТП с «Газелью» погиб пассажир «Пежо»

ДТП произошло под Новосибирском, где столкнулись два автомобиля — «Газель» и «Пежо Боксер».

Как сообщили в Госавтоинспекции, в результате происшествия один из пассажиров погиб.

По предварительным данным, инцидент произошел 19 ноября около 16:00 в Искитимском районе. Водитель «Газели» двигался по автодороге Р-256 со стороны Барнаула, когда выехал на встречную полосу и столкнулся с «Пежо Боксер». В результате аварии пассажир иномарки скончался на месте.

В момент столкновения в салоне «Пежо» находилось 17 человек. Оба водителя и два пассажира получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Подробности ДТП, а также личности погибшего и пострадавших уточняются.

Напомним, ранее в Новокузнецке два человека погибли после падения дерева на машину.