Раскрыты детали убийства школьника из Ачинска

Причастный к убийству школьника из Ачинска рассказал детали совершившего преступления.

Как сообщает интернет-издательство «МК Красноярск», причастный к убийству 12-летнего школьника подросток рассказал следователям об обстоятельствах совершенного преступления.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия опубликовали результаты допроса, в котором школьник пояснил, что около 15 часов 17 ноября к нему пришёл друг. Между подростками возник конфликт из-за оскорбления.

Как выяснилось, потерпевший высказался в грубой форме о маме подозреваемого. И тот от злости ударил топором по затылку обидчика. Далее подросток вынес тело мальчика в огород, погрузил в телегу и сбросил тело в реку.

Официальный представитель ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова рассказала, что совершивший преступление школьник пытался избавиться от пятен крови, но у него это не получилось. Тогда мальчик позвонил маме и выдумал историю о том, что ему стало плохо, у него полилась кровь и он не знает, как ёё оттереть.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

Причастный к убийству находится в социальном центре «Дом семьи «Ачинский». После проведения необходимых следственных мероприятий он будет помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Напомним, что двухлетнюю девочку из Красноярска дергала за волосы воспитатель.