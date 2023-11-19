Скончался второй пострадавший в ДТП с микроавтобусом под Новосибирском

В Новосибирской области два человека погибли в результате ДТП с участием микроавтобусом.

Второй пострадавший в результате ДТП с участием маршрутки скончался в Новосибирской области, сообщили в ГИБДД региона.

По последним данным, в результате аварии, в которой столкнулись "Газель" и маршрутка "Peugeot", погиб пассажир "Peugeot", а водитель "Газели" скончался в больнице.

По информации начальника ОГИБДД МО МВД России "Искитимский" Олега Носулина, 39-летний водитель "Газели" выехал на встречную полосу на 73-м километре дороги, когда двигался в направлении Новосибирска и столкнулся с микроавтобусом "Peugeot", который управлял 50-летний мужчина.

Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее Следственный комитет начал проверку по факту аварии.