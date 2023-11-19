Специалисты МАСС спасли избитую 63-летнюю женщину в Новосибирске

В Новосибирске спасли избитую 63-летнюю женщину.

Как сообщается в группе МАСС в социальной сети «ВКонтакте», в Октябрьском районе Новосибирска ночью 19 ноября сотрудники МАСС спасли пожилую женщину, которую избивала собственная дочь.

На телефон дежурного поступил вызов из дома на улице Лазурная. Когда спасатели прибыли на место происшествия, обнаружили запертую дверь в квартиру, в которой 43-летняя женщина избивала свою 63-летнюю мать.

После случившегося служба МАСС передали пожилую женщину бригаде врачей скорой помощи, а её дочь забрала психиатрическая бригада.

Напомним, что в Новосибирске служба МАСС спасла ребёнка, который был заперт в машине.