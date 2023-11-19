В Новосибирск первые бананы привезли 70 лет назад

В Новосибирске отмечается необычная дата.

Сегодня исполнилось ровно 70 лет, как в Новосибирск доставили первые бананы. Это произошло 19 ноября 1953 года.

Писатель Игорь Маранин рассказал, что 70 лет назад появление первых бананов в Новосибирске вызвало большой ажиотаж. Об этом даже написали в местной газете «Советская Сибирь».

«В Новосибирск впервые поступили в продажу бананы. Прибыло десять вагонов этих тропических плодов», — сообщили в газете.

В газете даже пояснили, как едят бананы: «Съедобной частью плода является мякоть. Кожица зрелого банана имеет желтую или коричневую окраску с коричневыми или темными пятнами и полосами. В пищу бананы употребляются главным образом в сыром виде после снятия с них кожицы».

Начальник Сибирского таможенного управления Александр Ястребов сообщил для издательства VN.ru, что за первые шесть месяцев 2023 года в Новосибирскую область было ввезено почти 16 тонн бананов. Основной объем поставок осуществлен из Египта и Эквадора.

Напомним, что врач Горина посоветовала есть бананы для качественного сна.