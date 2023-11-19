В Новосибирске 8-миллионному пассажиру Толмачёво подарили билет в Мьянму

В Новосибирске 8-миллионный пассажир международного аэропорта Толмачёво получил билет на отдых и множество призов.

9 ноября в аэропорту Толмачёво в Новосибирске сибирячка Анна Богомолова 8-миллионным пассажиром.

В честь этого ей подарили сертификат на авиаперелет Новосибирск-Мандалай-Янгон и обратно, а также сертификат на обслуживание в VIP-зале и сувениры.

Ранее Сиб.фм сообщал, что S7 Airlines запускает новые рейсы в аэропорт Аль-Мактум из Новосибирска. Новый рейс в Международный аэропорт Аль-Мактум будет выполняться один раз в неделю. Туда вылет будет осуществляться по средам, а обратно по четвергам.