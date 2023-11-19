В Новосибирске десятки домов остались без отопления

Из-за аварии десятки домов Новосибирска остались без отопления.

В Новосибирске 19 ноября возникла авария на улице Галущака, из-за чего 13 домов остались без отопления.

По предварительным данным, СГК завершила ремонт поврежденной трубы.

«Сегодня возник дефект на теплосети, подводящей теплоноситель к центральному тепловому пункту по ул. Галущака. Бригада уже работает на месте: провела откачку воды и приступает к устранению повреждения», — поясняет СГК.

Напомним, что жители 135 домов в Красноярске остались без тепла. Из-за провалившегося грунта на участке тепловой сети более 130 домов в Красноярске остались без тепла.