В Новосибирске нашли мужчину, который преследовал мальчика

В Новосибирска в Первомайском районе мужчина преследовал мальчика.

Как сообщается в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», в Новосибирске 17 ноября неизвестный мужчина проследил за мальчиком до самого подъезда, а после зашёл вместе с ним в дом.

Мама школьника рассказала, что мужчина зашёл в лифт вместе с ребёнком и начал интересоваться, где его родители. Далее он следил за действиями мальчика, который пытался открыть дверь квартиры. После чего мама сама открыла сыну и увидела, как неизвестный нажал на кнопку лифта и начал заговаривать зубы.

Мужчина буквально выбежал из подъезда.

Напомним, что в Новосибирске мужчина с ружьем преследовал школьниц.