В Новосибирске родственники мобилизованных встретились с властями

В Новосибирске прошла встреча родственников мобилизованных с представителями власти и Министерства обороны.

Мероприятие состоялось 19 ноября в ДК «Октябрьской революции» и собрало участников из региональной и муниципальной власти, Минобороны, военной прокуратуры, фонда «Защитники отечества» и организации «Комитет семей воинов Отечества».

«Собравшиеся поддержали идею продолжить регулярное взаимодействие для совместной выработки предложений по защите прав мобилизованных, решению проблем, возникающих у участников СВО и их родных», — заявил заместитель председателя правительства Новосибирской области, министр региональной политики Андрей Клюзов.

В ходе встречи было решено провести открытый диалог без присутствия журналистов. После окончания мероприятия был предоставлен официальный комментарий СМИ. Представители правительства Новосибирской области сообщили, что на встрече обсуждались вопросы условий службы, медицинского сопровождения и поддержки семей участников службы вооруженной охраны.

Напомним, в Новосибирске стали чаще покупать лекарства для отправки на СВО.