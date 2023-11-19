В Новосибирске стали чаще покупать лекарства для отправки на СВО

Сибиряки всё чаще стали приобретать лекарства для отправки в зону специальной военной операции.

Как сообщает интернет-издательство «BFM-Новосибирск», представители фармацевтического рынка поясняют, что с момента начала СВО был отмечен рост, когда люди массово покупали медикаменты для формирования гуманитарных грузов.

Осенью этого года люди стали ещё чаще покупать медикаменты для отправки военнослужащим.

«В ряде аптек установлены специальные ящики, куда люди могут положить лекарства, медизделия для обработки ран и перевязки для отправки солдатам. Потом мы формируем гуманитарный груз и отправляем на СВО», — рассказала фармацевт одной из местных аптек.

Сотрудница одной из аптек сети «Моя аптека» сказала, что такой рост вызван сезоном ОРВИ и гриппа.

Также, по её словам, чаще всего для отправки в зону специальной военной операции отправляют следующие позиции: медицинские жгуты, перевязочный материал, противоожоговые средства, антибиотики, жаропонижающие, обезболивающие, противошоковые средства и средства гигиены.

Напомним, что в аптеках Новосибирска исчез препарат от шизофрении.