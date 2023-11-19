В Новосибирске стилист рассказала о немодной одежде зимы

В Новосибирске стилист Анастасия Хохлова рассказала о немодной одежде на зиму 2023-2024 года.

В Новосибирске стилист магазинов Nonconform Анастасия Хохлова назвала тренды в зимнем сезоне 2023-2024 года. По её словам, в топе предпочтений по-прежнему является куртка, которая спасёт сибиряков от сильного холода.

«Выбирайте куртку с крупной прямоугольной стёжкой или объёмный пуховик в лаконичном дизайне без внешней прострочки», – рассказала Анастасия.

А чтобы не быть в антитренде, не следует носить меховые жилеты и парки, которые уже давно вышли из моды. Но в случае если жителям Новосибирска захочется добавить немного яркости в образ, то можно использовать лиловый, жёлтый, зелёный и ярко-синий акцент в одежде.

Напомним, что в Новосибирске стилист назвала модные способы, как завязать шарф этой зимой.