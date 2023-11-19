В Новосибирске жители микрорайона Родники возмущены отсутствием транспорта

В микрорайоне Родники Новосибирска нет доступных транспортных средств.

Как сообщила жительница Новосибирской области в редакцию Сиб.фм, в микрорайоне Родники каждый год ухудшается ситуация с общественным транспортом.

«Если убрать из расчёта погрешность на пробки в часы пик, то до Заельцовской можно доехать за 20-25 минут на: маршрутке номер 9 по Мочищенскому шоссе, маршрутке номер 87 по улице Георгия Колонды, автобусе номер 5 по улице Георгия Колонды. Это быстрые удобные варианты. Но их катастрофически не хватает для Родников», — сообщила жительница.

Читательница также пожаловалась на то, что с каждым годом увеличиваются цены в маршрутках.

«В маршрутку номер 9 утром в будние дни просто невозможно залезть на остановках Свечникова и Гребенщикова. А проезд на ней самый дорогостоящий из всего транспорта на Родниках (45 руб), и дорожает стабильно каждый год», — возмущается девушка.

Также было отмечено, что единственный удобный транспорт до площади Калинина объезжает не все части микрорайона Родники, а на путь затрачивается более часа.

«Удобного варианта, как добраться до Заельцовской с остановки “ЖК Северная Корона” просто нет. Почему мы не можем комфортно доехать до города с ближайшей к нам остановки? Приходится постоянно идти 15 минут пешком до остановок Гребенщикова или Посёлок Северный», — написала жительница микрорайона.

Помимо затруднений с передвижением в будние дни, очень плохо общественный транспорт ходит на Родниках и в выходные. В воскресенье практически невозможно дождаться ни автобус, ни маршрутку.

Жители микрорайона Родники не первый год обращаются к депутатам Новосибирской области с просьбами решить проблему с общественным транспортом, но, к сожалению, результатов как не было, так и нет.

Напомним, что в Новосибирске водитель наорал на 10-летнюю девочку.