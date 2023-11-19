В Новосибирской области простились с погибшим в зоне СВО Владимиром Васильевым

Простились с погибшим в зоне СВО Владимиром Васильевым в Новосибирской области.

По данным группы «Новосибирск скорбит» социальной сети «ВКонтакте», 19 ноября, в воскресенье, в Новосибирской области простились с Владимиром Васильевым, погибшим в зоне военной спецоперации. Он родился в селе Верх-Сузун Сузунского района.

Дата гибели бойца неизвестна.

Церемония прощания с военнослужащим состоялась 19 ноября в здании Дома культуры села Верх-Сузун.

Напомним, что боец СВО Андрей Алтынников скончался в больнице Новосибирской области.