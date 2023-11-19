В Новосибирской области в нескольких районах шторм лишил электричества дома

Сильный ветер лишил электричества дома в нескольких районах Новосибирской области.

В Новосибирской области 19 ноября пришёл сильный ветер до 27 м/с, из-за чего в регионе произошёл ряд аварийных отключений электричества.

От ветра пострадали такие района как: Барабинский, куйбышевский, Тогучинский, Кыштовский и Сузунский.

По данным АО «РЭС», сейчас решением проблемы занимаются около 180 человек и 90 единиц техники. Они пообещали вернуть электричество в короткий срок.

Напомним, что в Сибири зафиксировали последствия аномальной погоды.