В Новосибирской области за три года построят 156 социальных объектов

В ближайшие три года в Новосибирской области планируется построить 156 социальных объектов.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона, которое представило свои достижения на выставке "Россия" на ВДНХ.

Согласно сообщению пресс-службы, общий объем финансирования на строительство этих объектов составит 77 миллиардов рублей. Отмечается, что с 2018 года в регионе уже построено около 300 социальных объектов, что является рекордным показателем советских времен. Среди них — перинатальный центр, региональный центр волейбола "Локомотив-Арена" и многофункциональная ледовая арена "Сибирь-Арена".

В рамках культурной программы Дня Новосибирской области на ВДНХ проводятся концерты, выставки и мастер-классы. На уличной сцене выступают ведущие коллективы новосибирской филармонии, вокальный ансамбль Павла Шаромова и исполнители песен сибирских композиторов. В павильоне "Дом культуры" пройдут музыкально-театральное шоу молодежных коллективов Новосибирской области, а также спектакль по мотивам рассказов Сергея Козлова "Ежик в тумане".

Международная выставка-форум "Россия" продлится с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она представляет важнейшие достижения страны в различных отраслях экономики, а все 89 российских регионов представляют свои экспозиции.

Напомним, недалеко от набережной Новосибирска продают квартиру за 37,9 миллионов рублей.