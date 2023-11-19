Жительницу Барнаулу убило куском крыши, сорванным ветром

В Алтайском крае местная жительница погибла в результате падения на неё куска крыши, который сорвало ветром.

В Барнауле женщина погибла в результате падения куска крыши, сорванного сильным ветром. По данному случаю прокуратура Алтайского края проводит проверку, чтобы выяснить причины и условия этой трагедии, а также оценить качество выполненных строительных работ. Об этом сообщила помощник прокурора Мария Антошкина.

Женщина погибла из-за куска крыши, который оторвался от ее собственного частного дома под действием сильного ветра. Кроме того, из-за урагана двое человек получили травмы, как сообщает МЧС региона.

Из-за штормового ветра в различных населенных пунктах Алтая остались без электричества, а также были повалены деревья и сорваны рекламные щиты. Из-за опасности падения деревьев дороги в регионе были временно закрыты.

Напомним, ранее было опубликовано видео смертельного падения дерева на машину в Новокузнецке.