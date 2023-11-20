18 ноября 100-летие отпраздновала жительница Новосибирской области

18 ноября 100 лет исполнилось жительнице Новосибирской области

Жительнице поселка Коченево в Новосибирской области Клавдии Хвостовой 18 ноября исполнилось 100 лет. С юбилеем ее поздравила и.о. главы Коченевского района Ирина Крылова, председатель Совета ветеранов Коченевского района Нина Харченко, председатель Совета ветеранов рабочего поселка Коченево Владимир Коновалов, начальник отдела по организации социального обслуживания Евгения Петрова.

Клавдии вручили подарки от администрации района, передали письмо от Президента России, поздравления от губернатора Новосибирской области и главы Коченевского района Евгения Антипова.

Женщина за свою долгую жизнь была награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «Ударник коммунистического труда». Также имеет многочисленные почетные грамоты и благодарственные письма.

Напомним, что 247 пенсионеров из Новосибирской области дожили до 100 лет.