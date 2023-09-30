247 пенсионеров из Новосибирской области дожили до 100 лет

В Новосибирской области 247 пожилых людей дожили до 100 лет.

В Новосибирской области проживает 247 пожилых людей в возрасте 100 лет и старше. Среди них — 186 женщин и 61 мужчина. Об этом сообщили в Новосибирскстате.

До 90 лет дожили 12,4 тысячи пенсионеров. Возраста 60 лет достигло 648,7 тысяч человек. Из них в Новосибирске живут 77% пожилых людей, а 23% находятся в сельской местности.

Всего в Новосибирской области на начало 2023 года проживало 2,7 миллионов человек. В Новосибирске прописано 55,5% пенсионеров.

Напомним, что Международный день пожилых людей отмечают 1 октября.

Ранее Сиб.фм сообщал, что с 1 января 2024 года в Новосибирской области пожилые люди получат доплаты к пенсии и новые льготы. Доплату назначат лицам, у которых пенсия меньше величины прожиточного минимума. Сейчас он оценивается в 12 666 рублей.

Кроме того, сразу несколько существенных изменений произойдёт с 1 октября текущего года в сфере пенсионного и социального обеспечения пожилых получателей пенсий.