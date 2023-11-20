39 населенных пунктов остались без света из-за урагана в Новосибирской области

В Новосибирской области после ураганного ветра остались без света 39 населенных пунктов

По данным, указанным на сайте МЧС по Новосибирской области, 19 ноября в результате опасных метеоявлений произошло аварийное отключение электричества в двух районах Новосибирска.

В Кыштовком районе под отключение попало 33 населенных пункта и 1143 жилых дома — 2365 человек из них 331 ребенок.

В Сузунском районе под отключение попало шесть населённых пунктов — 1852 жилых дома, в которых проживают 7456 человек из них 2502 ребенка, а также света нет в трех школах и трех детских садах.

Восстановить подачу электричества планируют к 14 часам дня 20 ноября.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал о последствиях ураганного ветра в разных городах Сибири.