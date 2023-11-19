Сибирский армагеддон. Сильнейший ураган прошёлся по Новосибирску, Кузбассу и Барнаулу — погибли трое

В Сибири разбушевалась стихия — за последние сутки в результате урагана погибли три человека.

В Новокузнецке возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек в автомобиле, на который упало дерево. Инцидент произошел в Заводском районе города.

По информации старшего следователя отдела дежурных следователей СУ СК России по Кемеровской области Алексея Баранова, в автомобиле были обнаружены тела 58-летнего мужчины и 60-летней женщины, погибших в результате обрушения дерева. В машине также находились 71-летняя женщина и 72-летний мужчина, которые получили телесные повреждения и были госпитализированы. Уголовное дело возбуждено по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц.

Следователям предстоит выяснить, какие меры были предприняты городскими властями и МЧС для предотвращения возможных ЧС, а также на что были потрачены средства для обустройства дворовых территорий и спила деревьев. Кроме того, в Новокузнецке требуется расследование случая с креплением рекламных конструкций на фасадах зданий.

В ТРЦ "Сити-молл" произошло обрушение вывески на женщину. Пострадавшая находится в больнице в состоянии средней тяжести. Инцидент был зафиксирован на видеорегистраторах припаркованных рядом автомобилей. Всего пострадали шесть человек. Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов создал городской штаб по ЧС и объявил режим повышенной готовности. Он также призвал волонтёров оказать помощь. Впоследствии режим ЧС был введен и в Прокопьевске.

Пока областное правительство Кузбасса не комментирует произошедшее, а телеграм-канал губернатора Цивилева не содержит реакции на ЧС. Однако министр угольной промышленности Кемеровской области Олег Токарев сообщил о временном отключении электроэнергии на шахтах региона.

В Кемерове за день поступило более 40 сообщений о поврежденных деревьях, крышах, дорожных знаках и баннерах. Городские службы занимаются устранением последствий стихии.

В Красноярском крае без электричества остались 113 населенных пунктов. Ситуация в аэропорту была особенно тревожной, так как самолеты не могли приземлиться и вынуждены были кружить над городом. В Омской области также были проблемы с электроснабжением.

В Омске и Новосибирске городские службы проводят работы по устранению последствий сильного снегопада. В пабликах активно рекламируются услуги юристов, специализирующихся на обрушениях деревьев.

В Алтайском крае погибла местная жительница — на неё упала сорванная ураганным ветром крыша здания.