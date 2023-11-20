Актёра из театра Новосибирска Никиту Зубкова призвали на службу в армию

Актёра новосибирского театра «На левом берегу» Никиту Зубкова призвали на службу в армию.

Как сообщается в группе новосибирского театра «На левой стороне» в социальной сети «ВКонтакте», актёр Никита Зубков сыграл в своей последней постановке в этом сезоне.

Сейчас Никиту забирают в армию по призыву. Его коллеги пожелали хорошей службы и пообещали, что будут ждать его возвращения домой.

Никита Зубков является молодым актёром театра «На левой стороне». К работе он приступил осенью прошлого года после окончания Новосибирского государственного театрального института.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске залило кипятком театр «Красная мельница».