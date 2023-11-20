Долги в размере 13,6 млн рублей выплатили работникам застройщика «Новомарусино»

В Новосибирске работникам застройщика «Новомарусино» выплатили долги в 13,6 миллионов рублей.

По данным прокуратуры Новосибирской области, работникам ООО «Доступное жилье Новосибирск» (ООО «ДНД») выплачены долги на сумму 13,6 млн рублей. Также прокуратура добилась перехода прав банкрота Фонду развития территорий, который и погасил долги по зарплатам работникам.

«Долги образовались в связи с банкротством организации, осуществлявшей строительство жилых домов в Новомарусино с привлечением средств дольщиков», ― отметили в сообщении.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Барнаульский застройщик построит школу в Новосибирске.