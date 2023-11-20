Дзержинский районный суд арестовал пенсионерку за поджог военкомата

Вечером 17 ноября Надежда Шушаро совершила поджог военного комиссариата в Новосибирске.

По данным пресс-службы Дзержинским районным судом Новосибирска, 18 ноября 2023 года судом было возбуждено уголовное дело по факту того, что 17 ноября Шушаро Надежда Григорьевна, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в целях дестабилизации деятельности органов власти, устрашения населения и создания опасности гибели человека, умышленно совершила поджог военного комиссариата Дзержинского района Новосибирска.

Подозреваемая была задержана по подозрению в совершении указанного преступления, ей было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.205 УК РФ.

Сейчас Надежде избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

Напомним, что в Новосибирске суд рассмотрит избиение мужчины самокатом.