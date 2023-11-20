Эксперт Катхурия предупредила об опасности интервального голодания

Специалист предостерегла, что голодание может довести вплоть до развития желчнокаменной болезни.

Эндокринолог Европейского медицинского центра (EMC) Юлия Катхурия рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что метод интервального голодания может довести до развития желчнокаменной болезни.

«Дело в том, что любой период голодания замедляет сокращение стенок желчного пузыря и приводит к застою желчи. А для того, чтобы желчный пузырь сокращался, нам нужна пища. Если она не поступает в организм и интервал голодания длинный, желчный пузырь не будет работать», – разъяснила медик.

Вдобавок, по словам Катхурии, из-за такой диеты организм не получает достаточного количества питательных веществ. Соответственно это может стать причиной дисбаланса витаминов, белка и важных микроэлементов, резюмировала она.

Напомним, врач-эндокринолог назвала чернослив лучшим помощником в борьбе с инфекциями.