Энергетики из Новосибирска помогают Кузбассу в устранении последствий урагана

В прошедшие выходные в Новосибирской области отключали электроэнергию на более чем 300 трансформаторных подстанциях из-за аномальных погодных условий.

Энергетики приступили к устранению последствий непогоды. В работах участвовали 90 аварийных бригад. Исправление неполадок велось непрерывно, несмотря на сложные метеоусловия и ограниченную видимость.

Среднее время восстановления энергоснабжения составило 2-3 часа, и в настоящее время большинство потребителей полностью восстановили доступ к электроэнергии.

Однако в соседних регионах ситуация оказалась более сложной. В связи с этим приняли решение направить четыре бригады АО «РЭС» в Кузбасс для ремонта распределительных электросетей, пострадавших от непогоды. Новосибирские энергетики в настоящее время активно участвуют в восстановлении электроснабжения в Новокузнецке.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске экс-бойцы «Вагнера» занялись патриотическим воспитанием школьников.