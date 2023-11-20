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общество

В Новосибирске экс-бойцы «Вагнера» занялись патриотическим воспитанием школьников

Фото: правительство Рязанской области

Бывшие бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», вернувшиеся со специальной военной операции (СВО), объединились в новую некоммерческую организацию (НКО) «Патриотическое единство».

Организацию создали, что прививать патриотическое воспитание школьникам, а аткже и оказывать помощь своим боевым товарищам в поиске жизненного пути.

Один из участников новой инициативы Евгений Петров ранее сидел в тюрьме за разбой. Он вступил в «Вагнеру» в ноябре прошлого года. В феврале этого года мужчину ранили в ходе СВО. После этого он прошел лечение и реабилитацию. Сейчас Евгений занимается обучением детей в военно-патриотическом клубе «Искра».

Хотя у Евгения нет опыта в преподавании, у него есть навыки обращения с оружием. Также он умеет управлять дроном-разведчиком и может оказать первую помощь раненым на поле боя.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский технический колледж отмечает лучших сварщиков на конкурсе профессионального мастерства 2023 года.

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Игорь Кириченко
Журналист

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