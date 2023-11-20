Новосибирский технический колледж отмечает лучших сварщиков на конкурсе профессионального мастерства 2023 года

Новосибирский технический колледж имени А. И. Покрышкина отмечает успешное завершение конкурса профессионального мастерства, посвященного выбору лучшего сварщика 2023 года.

Событие собрало 42 участника, представляющих различные сферы промышленности. Участники конкурса продемонстрировали высокий уровень теоретических знаний и мастерства, выполнив практическое задание, требовавшее ювелирной точности в сварочных работах.

Эксперты отметили профессионализм участников, который создал острую борьбу за звание лучшего сварщика. Среди участников конкурса выделился Андрей Харин, представляющий электромеханическую службу метрополитена. Его техническое мастерство и превосходное выполнение заданий выдвинули его в число лучших сварщиков города Новосибирска.

Ранее эксперт рассказал журналисту Сиб.фм о важности образования сотрудников метрополитена.