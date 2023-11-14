Эксперт рассказал о важности обучения сотрудников в метрополитене

Обеспечение бесперебойной работы метрополитена — важного транспортного средства в крупных городах — невозможно без высококвалифицированных специалистов. Заместитель начальника Московского метрополитена и начальник службы профориентации Андрей Мулин подчеркнул важность серьезного и внимательного отношения к процессу подготовки кадров.

Профориентационная работа в школах и профильные кружки

Работа с молодежью начинается ещё на этапе обучения в школах. Андрей Мулин обозначил, что для ребят активно организуют профильные кружки. У них появляется возможность погрузиться в профессиональную среду и пробудить интерес к транспортной отрасли.

Сотрудничество с образовательными учреждениями и работа над профессиональными стандартами

Развитие кадрового потенциала начинается в школе и требует постоянного взаимодействия с образовательными учреждениями. Андрей Мулин подчеркнул — важно активно взаимодействовать с колледжами, адаптируя программы под специфику метрополитена. Он также выделил значимость работы над профессиональными стандартами, которые становятся основой для будущего образования.

Непрерывное обучение и повышение квалификации

Образование в данной сфере не ограничивается уровнем школы. Система подготовки специалистов охватывает многоступенчатый механизм, начиная со среднего профессионального образования и заканчивая регулярным повышением квалификации. Сотрудники проходят обучение в вузах и специальные программы подготовки, чтобы стать первоклассными специалистами и поддерживать актуальность своих знаний.

Достижения Новосибирского метрополитена

Показательным примером успешной работы и внедрения современных методов обучения является Новосибирский метрополитен. Машинист поезда Павел Максимлюк стал бронзовым призёром I Всероссийского конкурса среди машинистов метро. Конкурс проходил 26-27 октября. В Москве прошел пятый юбилейный конкурс профессионального мастерства «Лучший НR-специалист транспортной отрасли — 2023», где соревновались специалисты по управлению персоналом. Победителем стала специалист по персоналу отдела кадров Новосибирского метрополитена Дарья Добрыгина.

Поддержка кадров

Как отметил Андрей Мулин, без дальнейшей поддержки кадров, достигнутые результаты могут оказаться под угрозой.

«Мы все прекрасно понимаем, что подземный транспорт развивается и становится больше. Это развитие невозможно без профессиональной подготовки кадровой базы», — сказал эксперт.

Поддержка образовательных и профессиональных программ — ключевой фактор для сохранения высокого уровня подготовки кадров и успешного развития отрасли.

Подготовка специалистов для метрополитена — это не только текущая необходимость, но и вложение в будущее транспортной отрасли. Опыт Московского метрополитена и результаты Новосибирска подчеркивают важность системного и внимательного подхода к развитию кадрового потенциала в данной сфере.