Губернатор НСО прокомментировал смерть экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева

Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своём Telegram-канале сообщил о том, что на 80-м году жизни скончался Аман Гумирович Тулеев, который долгое время занимал пост Губернатора Кемеровской области.

Андрей Травников отметил, что благодаря Аману Тулееву в Кузбассе ромышленные предприятия заработали с удвоенной силой, а также был преодолён серьёзный кризис, который сложился в угольной отрасли.

«Аман Гумирович руководил регионом более 20 лет и все это время жители Кузбасса неизменно поддерживали его, как опытного, умелого, умного политика. Это действительно человек-эпоха, а его уход – невосполнимая утрата для всех нас», — написал губернатор.

Он также выразил соболезнования родным и близким.

Напомним, что мэр Новосибирска прокомментировал смерть экс-губернатора Кузбасса.